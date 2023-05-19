SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız

"SİYASİ HAYATIMIZIN TAMAMI BU SEVGİDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE MİLLETİMİZE HİZMET ETMEKLE GEÇTİ"

"Şair, hepsi de İstanbul'da cem olan Anadolu'yu, Trakya'yı, vatan topraklarının her karışını bakınız nasıl anlatmış?" diyen Erdoğan, Abdurrahim Karakoç'un "Anadolu Sevgisi" şiirinden "Sen bizim dağları bilmezsin gülüm/Hele boz dumanlar çekilsin de gör/Her haftası bayram, her günü düğün/Hele yaylalara çıkılsın da gör/Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı/Sevgiyi bulasın yakına gel ki/ Kalıplar gerçeği göstermez belki/ Gönül perdeleri sökülsün de gör." dizelerini okudu.

Başkan Erdoğan, bugün burada tıpkı kendi memleketlerinde olduğu gibi kalıpları dışarıda bırakıp, gönül perdelerini söküp, en saf, en hasbi taraflarıyla bir arada olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Siyasi hayatımızın tamamı işte bu sevgiyi aramakla, işte bu sevgiden aldığımız güçle milletimize hizmet etmekle geçti. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduk. Türkiye'ye başbakan, cumhurbaşkanı olduk. Bu arayıştan da bu azimden de asla vazgeçmedik. Siyaset çetin bir imtihandır. Hele iktidar adeta ateşten gömlek giymektir. Biz ise siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Aynı şekilde 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca onca sınamadan geçtik. Yani her bakımdan defalarca teste maruz kalmamıza rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Bunun sırrına ermek isteyenlerin önce milletimizle, sizlerle aramızdaki gönül bağını idrak etmesi gerekiyor. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir."

Başkan Erdoğan, "Hepsi bir yana, sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahathanesini ağzına kadar doldurmaya yeter." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin başına gelen en büyük felaket olan 6 Şubat depremlerinin ardından biz depremzede kardeşlerimiz için geceli gündüzlü çalışırken bunlar ne yaptı? Yürüttükleri küçük çalışmaları büyütüp reklam malzemesi haline getirmek dışında bunlar ne yaptı? Deprem yıkıntıları önünde turistik fotoğraflar çektirmek, milletin acısını umursamadan şov yapmak dışında bunlar ne yaptı? Hadi bir işe yaramamalarını anladık. Hamdolsun, biz tüm kurumlarımızla belediyelerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yaralarını zaten sarıyoruz. Onlar olsa da olur, olmasa da olur. Peki, seçimden sonra utanmadan, arlanmadan depremzede kardeşlerimize bırakınız siyasete, ahlaka, insanlığa sığmayacak hakaretler etmelerine ne diyeceğiz? Bunların gerçek yüzü işte bu. Siz onlara tabi olursanız, kendi deyimleriyle 'Tıpış tıpış gidip oyunuzu verirseniz.' ne ala. Yok, kendi iradenizle farklı bir karar verirseniz, dünyayı başınıza yıkar, etmedik hakaret, yapmadık densizlik bırakmazlar. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Gerçi bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, küresel medyayla emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki?"