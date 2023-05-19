Başkan Erdoğan'dan 'Hemşehri Dernekleri Buluşması'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Hemşeri Dernekleri Buluşması” programında konuştu. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için rehavete kapılınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay bay Kemal, biz Batı'nın istediğini değil, Türkiye ne isterse onu yaparız." dedi.