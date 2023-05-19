Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara çevre yolu Gölbaşı istikameti Etimesgut varyantında, Özcan Y, ile Ceren Gürkan'ın içinde bulunduğu otomobil park halindeki çekiciye çaptı. Kazada sürücü yaralanırken Zafer Partisi Basın Danışmanı ve 28. Dönem Nevşehir milletvekili adayı Ceren Gürkan hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Özcan Y'nin 2,93 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÖZDAĞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Nevşehirli olan Ceren Gürkan'ın ölüm haberini Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.