İnsanlık enkaz altında kaldı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, otelde konuk ettiği depremzedeleri seçim sonrası kapı dışarı etmesinin ardından bir skandal da İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depremimde evleri yıkıldığı için mülkiyeti kendisine ait konutlarda misafir ettiği Uzundere'deki depremzedelere, evleri 31 Mayıs 2023'e kadar boşaltmaları için tebligat gönderdi. 12 Mayıs'ta alınan karanın tebligatlarını seçimden sonra depremzede vatandaşların eline ulaşacağı şekilde hazırlanması dikkat çekti. Daha önce de gönderdiği tebligatların ardından geri adım atarak süreyi bugüne kadar uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararı büyük tepki çekti. Belediyenin, depremzedelerin kaldığı 224 konuttan 40'ını sattığı öğrenildi.CHP'li Başkan Tunç Soyer'in dışarı attığı depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzede ailelere, Erdoğan'ın talimatıyla yeni konut tahsis edilecek. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Seçimde yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi kazansalar kim bilir ne yapacaklar. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs günü sandıkta verecek" dedi. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da "Belediye meclisinde önerge vererek, 224 konutun, içindeki depremzede vatandaşlarımıza uygun koşullarda ve uzun vadede satışını talep ettik. Ancak, iki kez reddedildi" dedi.Bir çocuk annesi depremzede Şerife Koşar (30), "Tunç Soyer, daha önce 'İsteyen olursa, içinde oturan vatandaşlarımıza konutları satacağız' demişti. Sonradan inkar etti" derken, Sadullah Özdemir (37), "Gidecek yerimiz yok. Çadırda yaşayacağız. Soyer, gözlerimin içine bakarak bu daireleri uygun koşullarda bize satacağını söyledi. İnkar ediyor. Kandırıldık" dedi.