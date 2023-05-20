YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.YSK'nın kesin sonuçlarına göre 1. turda Cumhur İttfakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49.52'sini aldı. Resmi sonuçlara göre Millet İttfakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oy aldı. Oy oranları ise şöyle oldu:27 milyon 133 bin 849 oy.24 milyon 595 bin 178 oy.2 milyon 831 bin 239 oy.235 bin 783 oy.