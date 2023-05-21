Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katıldı.
GENÇLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Düzenlenen programda gençlerle bir ara gelen Başkan Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video
GÜLÜMSETEN ANLAR
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.