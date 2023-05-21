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Giriş Tarihi: 21.5.2023 22:28 Son Güncelleme: 21.5.2023 22:30

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katıldı.

GENÇLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Düzenlenen programda gençlerle bir ara gelen Başkan Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video

GÜLÜMSETEN ANLAR

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

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Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
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