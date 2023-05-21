Video Yaşam Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video

Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video

21.05.2023 | 22:22

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.

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