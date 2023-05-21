Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video
AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yüzleri gülümseten o anları paylaştı.
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