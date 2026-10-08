Fatih’te kumar operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video
08 Ekim 2026 11:38
İstanbul Fatih’te kumar oynandığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreste ruhsatsız silahlar, sahte euro banknotları, farklı kişiler adına düzenlenmiş pasaportlar ve kumar malzemeleri ele geçirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığını belirledi. Ekipler, 7 Ekim'de adrese düzenledikleri operasyonda O.B. (65) ve Y.K. (64) isimli şüphelileri yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 215 adet sahte 500 euro banknot, bir tombala makinesi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 pasaport, kumar pulları ile sanal kumar oynatıldığı belirlenen 5 bilgisayar monitörü ve bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüphelilerin, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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