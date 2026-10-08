Otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi | Video
08 Ekim 2026 09:23
Adana'da otoyolda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki TIR, alev alıp yanmaya başladı. Şoförünün durumu fark edip, emniyet şeridinde durdurduğu TIR, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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