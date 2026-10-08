İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk, Maltepe'de çöken binayı değerlendirdi | Video

08 Ekim 2026 10:08

İnşaat Mühendisi Cevdet Şentürk şu bilgileri verdi: Her 2 binadan 1'i 2000 yılı öncesi. Bunların bir ortak özelliği var yetersiz beton kalitesi, depremin göz önüne almamak, kaçak kat ve projesine uygun olmayan bina… Beton kalitesiz olunca donatıyı koruyamıyor ve korozyonlar başlıyor. Bu binada korozyonlar başlamış. Bina 39 yıldır taşıma kapasitesini bitirmiş. Eski binalarda özellikle bodrum katlarda korozyon başlıyor. Zemin kata yayılmaya başladığı an artık alarm zilleri çalıyor.