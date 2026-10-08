Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar | Video

08 Ekim 2026 09:46

Bilecik'te gerçekleşen bir köy düğününde damadın arkadaşları dama yaptığını bırakmadı. Damadı çatıya çıkaran arkadaşları kule yaparak ondan gelen tepsi, tepsi yemeği alırken, düğün öncesi tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar.