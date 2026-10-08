Video Yaşam Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar | Video
Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar | Video

Böyle düğün görülmedi: Damadı çatıya çıkardılar, tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar | Video

08 Ekim 2026 09:46

Bilecik'te gerçekleşen bir köy düğününde damadın arkadaşları dama yaptığını bırakmadı. Damadı çatıya çıkaran arkadaşları kule yaparak ondan gelen tepsi, tepsi yemeği alırken, düğün öncesi tabutun önüne 'İbrahim İnce'nin bekarlığı' yazıp cenazesini kaldırdılar.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Bilecik'te geçtiğimiz hafta İbrahim ile İlayda İnce çifti köy geleneklerine uygun bir şekilde dünya evine girdiler. Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde hayatları birleştiren çift, köy geleneklerini de unutmadılar. Düğün öncesi adetler olan 'Tavuk alma' ile başlayan düğün sabahında ise erkek evinden kız evine davullu zurnalı yürüyerek gidilerek, maniler türküler söylediler. Gelin almaya giderken damadın arkadaşları kurdukları masada kağıt oyunu oynayarak, burada da maniler söylediler.

DAMADI ÇATIYA ÇIKARDILAR
Damadın arkadaşları damat İbrahim İnce'yi evlerin çatısına çıkartılar, Ardından omuzların üzerine basarak kule oluşturarak, damatla aynı seviye gelen arkadaşları maniler söyleyerek, yemek istediler. Damat ise tepsi tepsi yemeği ikram ederken, köy adetleri yaşatılmış oldu. Arkadaşları birde damada cenaze namazı kılarak, cenazesini kaldırdılar. Renkli görüntülere sahne olan düğünde Bilecik'te hala köylerde gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı görüldü.
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