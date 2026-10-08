Market sahibinin uyumasını fırsat bildi, elini kolunu sallaya sallaya ürünleri böyle çaldı! | Video

08 Ekim 2026 11:40

Aksaray'da market sahibinin kasada uyuduğunu fırsat bilen bir kişi, hem çaldığı çikolataları yedi hem de dakikalarca elini kolunu sallaya sallaya marketten çeşitli ürünleri çaldı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.