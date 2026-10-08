Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! İstanbul Valisi Davut Gül: enkaz altında 7 kişi var | Video
08 Ekim 2026 09:27
Enkaz bölgesine gelen İstanbul Valisi Davut Gül olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Gül; "1987 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bina. Toplamda 12 daire var. Yaşayan kişi sayısı 33 kişi. 4 dairede toplamda 14 kişi kayıtlı olarak gözüküyor. Enkazda kalan 5 kişi kurtarıldı. Hala bina enkazında 7 kişinin olduğu bildirildi." ifadelerini kullandı.
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