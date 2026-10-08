Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 6 tutuklama | Video
08 Ekim 2026 09:49
Mersin merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından yasadışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık eden şahıslar belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Mersin ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet soğuk cüzdan tanımlı olmak üzere toplam 4 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet banka kartı, 1 adet tablet, 2 adet ajanda ve 1 adet dekonta el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erdemli Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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