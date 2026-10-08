Video Yaşam İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi | Video
İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi | Video

İstanbul Maltepe’deki bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi | Video

08 Ekim 2026 10:41

İnşaat Mühendisi Dr. İhsan Karagöz binanın çökmesindeki sebepleri açıkladı. Karagöz, binada tasarım hataları olduğunu belirterek "Bodrum katı da varsa 8 katlı bir bina düşünebiliriz. Zemin katı onun üzerinde de 6 kat var. Binada esasında düzensizlik var dikey yönlü. Zemin kat dükkan dediğimiz kısımların üzerinde 4 tarafta çıkmalar görüyoruz. Zemindeki ölçüler 12'ye 12 ise bu binanın taban ölçüleri, çıkmalar var.Her kata 1'er metrekare eklense üst kata çıkıldığında 52 metrekare eklenmiş oluyor. Katlar arası düzensizlik yumuşak katın oluşmasına neden oluyor. Bu durum binanın çökmesine başlıca neden oluyor. Tasarımda hatalar var çıkmalar var. 6 kat daire kullanılırken giriş kat mağaza olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

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