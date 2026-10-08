İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma devam ediyor: 6 yaşındaki kız çocuğu enkazdan çıkartıldı | Video
08 Ekim 2026 09:38
Son dakika haberi: İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken olay yerine sevk edilen ekipleri 5 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken enkazdan 6 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül'ün temas sağlandığını açıkladığı 6 yaşındaki kız çocuğu da enkazdan çıkartıldı. Binada kalan 6 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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