Telefonda kendisini polisi olarak tanıtan dolandırıcılara milyonluk ziynet eşyasını verdi... | Video

08 Ekim 2026 11:46

Antalya'da bir vatandaş, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan kişilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını elden verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin iki ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise 680 bin lira değerindeki ziynet eşyasına el konuldu. Şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran S.H., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını belirterek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kendilerini "örgütlü suçlar bürosunda görevli başkomiser" olarak tanıttığını anlatan S.H., kimliğinin bir olayda kullanıldığının söylendiğini ve baskı altında yönlendirilerek yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını şüphelilere teslim ettiğini beyan etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İl merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 680 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 2 cep telefonu ve bir SIM karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer şüpheli tutuklandı.