Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
Giriş Tarihi: 21.5.2023 15:30 Son Güncelleme: 21.5.2023 16:04

Son dakika: Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında konuşuyor. Bahçeli, "Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı. Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir." ifadelerini kullandı. Batı basınının seçimi manipüle etme çabalarına tepki gösteren Bahçeli, "Batı basını ne yazarsa yazsın. Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz." dedi.

Son dakika: Bahçeli’den Hatay’da önemli açıklamalar: Anadolu’nun yiğidi Erdoğan’ı ABD’ye Avrupa’ya ezdirmeyiz...

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında konuştu.

Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: "Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz" | Video

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"PARLAMENTER SİSTEME TEKRAR DÖNÜŞ MEMLEKETİ FELAKETE SÜRÜKLEYİŞTİR"

"Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı. Aziz Hataylılar, eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi.

Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş rejimi değiştirmek anlamı taşımaz. Bunu söyleyenler rejimi tekrar eski yere götürmeye çalışan parlamenter sistemin uşakları olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yıla yakın bir süredir her türlü fedakarlığı yaparken Türkiye'yi de geleceğe hazırlayan bir sistem olmuştur.

"BATI BASINI NE YAZARSA YAZSIN"

Aziz Hataylılar hayırlı bir adım attınız. Yeni bir Türkiye dediniz.

Batı basını ne yazarsa yazsın. Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz."

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Son dakika: Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz...
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