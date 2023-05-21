Son dakika: Bahçeli’den Hatay’da önemli açıklamalar: Anadolu’nun yiğidi Erdoğan’ı ABD’ye Avrupa’ya ezdirmeyiz...

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında konuştu.

Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: "Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz" | Video

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"PARLAMENTER SİSTEME TEKRAR DÖNÜŞ MEMLEKETİ FELAKETE SÜRÜKLEYİŞTİR"

"Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı. Aziz Hataylılar, eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi.

Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir.