Bahçeli'den Hatay'da önemli açıklamalar: "Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz" | Video

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da depremzedelerle buluşmasında konuşuyor. Bahçeli, "Bazı kimseler felaketten siyasi rant üretmeye çalıştı. Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi felakete sürükleyiştir." ifadelerini kullandı. Batı basınının seçimi manipüle etme çabalarına tepki gösteren Bahçeli, "Batı basını ne yazarsa yazsın. Anadolu'nun yiğidi Erdoğan'ı ABD'ye Avrupa'ya ezdirmeyiz." dedi.