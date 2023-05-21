SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan CHP’nin vicdansız tutumuna tepki: Gözlerini depremzedelere diktiler!

Kardeşlerim; Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Teröristlerden alıyor. Biz, Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Bunun için 28 Mayıs'ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Geçen hafta yarım kalan işi önümüzdeki hafta bitirmeye hazır mıyız? Hatta bu sefer sandıklara öyle güçlü bir şekilde sahip çıkalım ki, CHP Genel Başkanı'na hezeyan sergileyecek fırsatı vermeyelim.

Aklınca CHP Genel Başkanlığını korumaya çalışıyor... Seçim gecesi sabaha kadar 'öndeyiz' diyerek milleti kandırmaya kalktıklarını unutmadık. Kasetle genel başkan olanın, kasetle rakip tehdit edenin, yalan ve iftirayla siyaset yapanın seçim gecesi de elbette böyle olacaktır.