Başkan Erdoğan'dan CHP'nin vicdansız tutumuna tepki: Gözlerini depremzedelere diktiler!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te vatandaşlarla buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelerin depremzedelere yönelik vicdansız tutumuna tepki göstererek,"Gözlerini depremzede vatandaşımıza diktiler, öyle şeyler söylüyorlar ki insanlıkla bağdaşmaz. Kaldıkları yerden çıkartılan depremzedelerimiz kaymakamlıklara başvursun." dedi. Erdoğan, "Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavet, zafer sarhoşluğudur. İnşallah pazar günü yapılacak seçimde rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.