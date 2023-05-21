Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hatay’da 7’li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzedelere hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"FİTNE TÜCCARLARININ OYUNUNA GELMEDİNİZ"
"Sizler hayata yeniden sarıldınız. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Sizler insanımızı Kürt, Türk, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz.
Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri vardır. Şu anda alana gelen kardeşlerimizin sayısı 30 bin... Hatay'da benim çok mitinglerim oldu. Zaman oldu 100 bin kişiyle Hatay'da miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen gümbür gümbür buraya toplandığınıza göre demek ki kalpten kalbe bir yol vardır.
"BİRİLERİ GİBİ SEÇİM SONRASI İNSANIMIZI TEHDİT ETMEDİK"
21 yıllık iktidarımız döneminde milletimize tepeden bakan olmadık. Tehdit etmedik. Ayrıştıranlardan değil birleştirenlerden olduk. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü kimseyi aşağılamıyoruz. Kimseyi tercihlerinden dolayı hakir görmüyoruz.
Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizi, onları siyasi tercihlerinden dolayı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik.
CHP'nin trolleri ne derse desin devletiniz burada.
Defne Devlet Hastanesi'nin temelini attığımızda muhalefet '3 ayda hastane mi yapılır' dedi, bunlar zavallı. Bunların hayatında herhangi bir eseri yok."