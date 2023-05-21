Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Hatay’da 7’li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik

Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üzerinde yeri vardır. Şu anda alana gelen kardeşlerimizin sayısı 30 bin... Hatay'da benim çok mitinglerim oldu. Zaman oldu 100 bin kişiyle Hatay'da miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen gümbür gümbür buraya toplandığınıza göre demek ki kalpten kalbe bir yol vardır.