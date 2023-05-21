Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da depremzedelerle buluştu, ardından Defne Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından depremzedelere yönelik kullanılan ifadelere çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "21 yıllık iktidarımız döneminde milletimize tepeden bakan olmadık. Tehdit etmedik. Ayrıştıranlardan değil birleştirenlerden olduk. Depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimizi, siyasi tercihlerinden dolayı kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik." dedi.