Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Saatler 14.00'ı gösterirken şüpheli bir adam elinde silahla adliyenin bahçesine girdi. Bir süre bağıran adamı güvenlikler farkedince müdahale etmeye çalıştı. Ancak silahlı adam, bağırarak bir el havaya ateş açtı. Ardından şüpheli adam, elindeki mektubu başsavcılığın okumasını isteyerek bağırmaya devam etti. Güvenlikler olay yerinde önlem alarak protokol girişini kapattı, şerit çekip diğer vatandaşların girmesini engelledi. Şüpheli, silahı boğazına tutarak kendini öldürmekle tehdit ederken bir güvenlik mektubu alarak silahlı adamı ikna etmeyi başardı. Şüpheli korkutan olayın ardından gözaltına alındı.