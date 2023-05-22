Anadolu Adliyesi’nde korku dolu anlar... Silahlı adam ortalığı birbirine kattı | Video
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketli dakikalar... Elinde silahla adliyenin bahçesine giren adam korku dolu anlar yaşattı. Elindeki mektubu başsavcıya okutmak istediği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
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