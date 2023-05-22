Babala Tv’den Kılıçdaroğlu’na özel format... İzleyicinin yüzde 90’ı CHP’li iddiası

Kılıçdaroğlu'nun ilk turda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek ve milliyetçi oylara göz kırpmak için çıktığı Babala TV yayınında program dışı uygulamalara gidildiği katılımcılar tarafından iddia edildi. Bugüne kadar 'sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu' bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun, CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi.

FORMATA AYKIRILIK İDDİASI

Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini iddia etti. Programa katılan Yuşa Övenç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğuzhan Uğur bütün salonun önünde ismimi ve soy ismimi söyleyerek canlı yayın yaptığımı söyledi ben de canlı yayın yapmadığımı söyledim ve sonrasında tweet atmamamı istedi. Ben de buradaki çoğunluğun CHP'li olduğunu söyleyince ufak bir kesimden destek aldım." paylaşımında bulundu.

"YÜZDE 90'I CHP GENÇLİK KOLLARINDAN"

Paylaşımının devamında salonun CHP'lilerle dolu olduğunu iddia eden Övenç, "Oğuzhan Uğur konuşmanın sonunda AK Partililer gelmediği için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf etti. Bu kısım yayınlanmayacakmış böyle söyledi." dedi. Övenç paylaşımının devamında, "Benim gördüğüm kadarıyla Babala Tv'nin Kılıçdaroğlu programına alınan izleyicilerin yüzde 90'ı CHP gençlik kollarından..." ifadelerini kullandı.