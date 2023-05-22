Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce’den skandal ifadeler

Ezanın Türkçe okunmasında bir mahsur olmadığını savunan Cumhuriyet gazetesi yazarı ve şair Özdemir İnce, TELE1 ekranlarında katıldığı bir programda bu sefer başörtüsünü hedef aldı. İnce, Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü emri olmasına rağmen başörtüsü emrinin olmadığını iddia ederek başörtüsü emri olduğunu söyleyenleri yalancılıkla suçladı. İnce başörtüsü emrinin Kur'an-ı Kerim'de yer almadığını ileri sürerek "Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet yoktur. Söyleyenlerin tamamı yalancıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE PEÇEYİ TAŞIYAMAZ KİMSE. BU EŞİTLİK DEĞİL, ZORBALIK"

Başörtüsü karşıtlığını insanların kılık kıyafetlerine "Zorbalık" diyerek sürdüren İnce, "Ben pek alışverişe gitmem, dün alışverişe gittim. Bir mağazaya girdim, çıkıyorum. Bir adam çıktı, yanında siyahlar giymiş peçeli. Türkiye'de peçeyi taşıyamaz kimse. Ha efendim! Eşitlik. Eşitliğe falan girmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim kültürümüzü değiştirici bir zorbalıktır o: peçe. Zorbalıktır. Bizim kadınlarımız hiçbir zaman Müslüman değilken de Müslüman olduktan sonra da yüzlerini örtmediler. Saçma sapan şeyler ya!" şeklinde konuştu.