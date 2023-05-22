4 yıllık bahanesini canlı yayında yalanladı! Engelleme yok işler tıkır tıkır işliyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapmak istediği projelerde "Cumhur İttifakı karşı çıktığı için yapamıyoruz, engelleniyoruz" iddialarında bulunan Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isterken, İBB Meclis'indeki olumlu işleyişi örnek gösterip kendisini yalanladı.

14 Mayıs'taki seçimlerde 600 sandalyeli Meclis'e 323 milletvekili gönderecek olan Cumhur İttifakı, çoğunluğu elde etti. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğuna karşı denge için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Millet İttifakı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Silivri'deki mitinginde bu konuya değindi.

4 yıldır İBB Meclis'te AK Parti ve MHP'nin üye çoğunluğundan dolayı yapmak istedikleri projelerde engellendiğini iddia eden İmamoğlu, bu kez kendisini yalanladı.

İmamoğlu 4 yıllık bahanesini yalanladı! Engelleme yok İBB meclisinde işler tıkır tıkır işliyor | Video

'İBB MECLİSİNDE İŞLER TIKIR TIKIR İŞLİYOR'

İstanbul'a herhangi bir proje katamadığı, seçim meydanlarında verdiği vaatleri yerine getirmediği ve işleyen sistemi bozmasıyla eleştirilen ve mağduriyet oluşturarak eleştirilerden kaçmaya çalışan İmamoğlu, İBB Meclis'teki işleyişin olumlu olduğunu belirterek, aynı sistemin TBMM için de uygulanabilir olduğunu ifade etti. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni örnek verin. 31 Mart'ta mecliste çoğunluğu aldılar mı? Aldılar. E millet ne yaptı? İkinci tura seçimi kazandık. Ve Başkanlık bizde, yani Millet İttifakı'nda. Meclis de Cumhur İttifakı'nda. Ne oldu kardeşim? Tıkır tıkır işliyor. Millet mutlu, millet huzurlu."