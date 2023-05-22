İmamoğlu 4 yıllık bahanesini yalanladı! Engelleme yok İBB meclisinde işler tıkır tıkır işliyor | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Silivri’de yaptığı konuşmada, 4 yıldır İstanbul’a tek çivi çakmamasının sebebini bağladığı ‘Engelleniyoruz’ iddiasını yalanladı. 28 Mayıs seçimlerini ve Parlamentodaki Cumhur İttifakı’nın çoğunluğuna işaret eden İBB Başkanı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni örnek verin. 31 Mart'ta mecliste çoğunluğu aldılar mı? Aldılar. Başkanlık bizde, yani Millet İttifakı'nda. Meclis de Cumhur İttifakı'nda. Ne oldu kardeşim? Tıkır tıkır işliyor. Millet mutlu, millet huzurlu” dedi.