Son dakika | Büyük Rumeli Buluşması: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim sadece Rumeli'de değil 3 kıta 7 iklimde gönüllerimizin bir olduğu nice kardeşlerimiz var. Bizim dili, dini, kültürü farklı olsa da umudunu ülkemizin başarısına bağlamış 100 milyonlarca dostumuz var. Karşımda Türkiye aşıklarının temsilcilerini görüyorum.

Salonlara sığmayan coşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Dosta güven aşılayan dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta sandıkdan çıkacak sonucun müjdesini veren sevginizi için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız. Siz ne vefakar insanlarsınız. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin.

Tarih boyunca millet olarak tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Dünyanın en güçlü ordularına Çanakkale'yi hep birlikte dar ettik. Milletimiz Cumhuriyeti kurarak güvenli bir sığınağa kavuşmuştur. Hamdolsun acısıyla tatlısıyla nice saldırıları göğüsleyerek Türkiye'yi bugünlere getirdik.

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