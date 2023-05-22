Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun | Video

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Büyük Rumeli Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne yapılan alçak saldırıya sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Türkevi'ne saldırdılar. Hani siz demokrattınız. Saldırmak size ne kazandırır. ABD'nin Türkevi'ne saldıran bu teröristi süratle bulması lazım" ifadelerini kullandı. Diğer yandan 28 Mayıs seçimlerine de değinen Başkan Erdoğan, "28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacak" dedi.