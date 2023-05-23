7’li koalisyon destekçilerinin çıkmazı: Linç, hakaret ve küfür…

14 Mayıs seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı seçimi yarışı ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala ise siyaset arenasında her saat başı farklı gelişmeler yaşanıyor. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve birinci turda yüzde 5,2 oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği de günlerce merak konusu olmuştu.
"MİLLET İTTİFAKI İKNA EDECEK BİR PERSPEKTİF SUNAMADI"
Oğan dün destekleyeceği ismi açıklamadan önce Millet İttifakı'nın geleceğe dair perspektifte kendisini ikna edemediğini ifade etti. Uzun bir konuşma yapan Oğan şu ifadeleri kullandı: "Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır."
BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Sinan Oğan, açıklamasını tamamladıktan sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini şöyle dile getirdi: "Herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın, ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde, karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olduğuna inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda var. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın Yüce Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize hayırlı olmasını diliyorum."
7'Lİ KOALİSYON DESTEKÇİLERİNİN ÇIKMAZI: LİNÇ, HAKARET VE KÜFÜR…
Oğan'ın Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini dile getirmesi ardından sosyal medya platformu Twitter'dan Oğan'a yönelik bazı CHP ve 7'li koalisyon destekçileri tarafından hakaretler ve küfürler edilmeye başlandı. Sinan Oğan'ın sırf Başkan Erdoğan'ı desteklediği için sosyal medyadan linç ve hakaretlere maruz kalmasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi. Çelebi, 7'li koalisyonu destekleyenlerin bazılarının kimlere ne için hakaret ve küfür ettiğini sıraladı. Çelebi 7'li koalisyon destekçilerinin linç, hakaret ve küfür çıkmazına değindiği bir tepki mesajı da yayınladı.
"SİNAN OĞAN'A ETTİKLERİ HAKARET VE KÜFÜRLERİ; KANDİL ELEBAŞLARINA ETMİYORLAR"
Çelebi, 7'li koalisyonun destekçileri arasında hakaret ve küfürlerin kime edilmediğini de belirterek şunları söyledi: "Masadan kalkınca 3 gün sayın Akşener'e, aday olunca 45 gün sayın İnce'ye, seçim sonrası depremzedelere, cumhurbaşkanımızı destekleyince sayın Sinan Oğan'a ettikleri hakaret ve küfürleri; Atatürk ve TSK düşmanlarına, sözde soykırımcılara, kumpas destekçilerine, Kandil elebaşlarına, PKK-Öcalan severlere, FETÖ farelerine etmiyorlar. Aralarında sözde Atatürkçü, milliyetçi geçinenler de var. Tarih yazacak!"
SİNAN OĞAN'A DESTEK PAYLAŞIMLARI
Öte yandan, 7'li koalisyon destekçilerinin hakaret ve küfürlerinin ardından Sinan Oğan'ın Twitter hesabından beğendiği paylaşımlar dikkat çekti. Paylaşımlarda, "Sinan Oğan aday olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu. Buna rağmen hiçbir AK Partilinin Oğan'a sövdüğünü görmedim." ifadesi dikkat çekerken, birçok sosyal medya kullancısının Sinan Oğan'a destek verdiği görüldü.
İşte o paylaşımlardan bazıları: