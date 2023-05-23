7’li koalisyon destekçilerinin çıkmazı: Linç, hakaret ve küfür…

7'Lİ KOALİSYON DESTEKÇİLERİNİN ÇIKMAZI: LİNÇ, HAKARET VE KÜFÜR…

Oğan'ın Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini dile getirmesi ardından sosyal medya platformu Twitter'dan Oğan'a yönelik bazı CHP ve 7'li koalisyon destekçileri tarafından hakaretler ve küfürler edilmeye başlandı. Sinan Oğan'ın sırf Başkan Erdoğan'ı desteklediği için sosyal medyadan linç ve hakaretlere maruz kalmasına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi. Çelebi, 7'li koalisyonu destekleyenlerin bazılarının kimlere ne için hakaret ve küfür ettiğini sıraladı. Çelebi 7'li koalisyon destekçilerinin linç, hakaret ve küfür çıkmazına değindiği bir tepki mesajı da yayınladı.

"SİNAN OĞAN'A ETTİKLERİ HAKARET VE KÜFÜRLERİ; KANDİL ELEBAŞLARINA ETMİYORLAR"

Çelebi, 7'li koalisyonun destekçileri arasında hakaret ve küfürlerin kime edilmediğini de belirterek şunları söyledi: "Masadan kalkınca 3 gün sayın Akşener'e, aday olunca 45 gün sayın İnce'ye, seçim sonrası depremzedelere, cumhurbaşkanımızı destekleyince sayın Sinan Oğan'a ettikleri hakaret ve küfürleri; Atatürk ve TSK düşmanlarına, sözde soykırımcılara, kumpas destekçilerine, Kandil elebaşlarına, PKK-Öcalan severlere, FETÖ farelerine etmiyorlar. Aralarında sözde Atatürkçü, milliyetçi geçinenler de var. Tarih yazacak!"