Kılıçdaroğlu’na HDP-Kandil desteği! Kurtulmuş: Milletimiz gereken cevabı 28 Mayıs’ta verecek

KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ VAADİ

Vatandaş be muhalif seçmen yaşananları görüyor. Hem hukuk devletinden bahsedeceksiniz hem de gelir gelmez 'Selo'yu ve başkalarını serbest bırakacağız' diyeceksiniz. Bu nasıl oluyor? Hangi hukuk hangi kanunla Selo'yu serbest bırakacaksınız. HDP'yi kazanmak için vatansever tabana sırt çevirdiler. İçerideki tutsakları neyle salacaksınız? Hangi mahkeme kararlarıyla bunu yapacaksınız? Burada demokrasiye de hukuk devletine de uymayan ama sadece görünen o ki HDP'ye oy veren seçmenin gönlünü bir şekilde kazanacaklarını bir uslüpla siyaset yapıyorlar ama baktığınız zaman bu söylem bu kadar yakın HDP ile dağın bölgesinde olan siyasi anlayışla bu kadar yakın durmaları aslın CHP'nin o geleneksel vatansever kendisini Atatürkçü kitlesi üzerinde ciddi bir olumsuz etki oluştu. İnsanlar görüyorlar. Hafızalar canlı 6-8 Ekim olayları unutulmadı. Sivil insanların öldüğü asker ve polisimizin şehit olduğu çukur eylemlerini milletimiz unutmadı. İçerideki bazı siyasetçiler Suriye'deki kazanımları Türkiye'de elde edeceklerini hayal ettiler. Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimler özerlik sözü ve bu mesajlar kabullenme anlamına geliyor.

Şunu sormak lazım; Suriye'deki gariban Kürt kardeşlerimizin ne kazanımı oldu? Arap ve Türkmen kardeşlerimizin ne kazanımı oldu? Emperyalizm orada bir parçalama tezgahı döndürüyor. Asırlardır orada beraber oturan insanlar birbirine düşman edildi.

ORTA DOĞU'DA OYNANAN OYUNLAR

Kılıçdaroğlu oynana oyunu anlamamış. Orta Doğu'da oynanan oyunu bilmeden siyaset yapılmaz. Bunu anlamayan siyaset yapmasın. Gitsin bir köşede otursun.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU

Terörle nasıl mücadele edecekler. CHP birçok kez sınır ötesi tezkereye hayır dedi. CHP HDP olmadan adım atamayacağını biliyor. HDP terörle arasına mesafe koyamıyor.