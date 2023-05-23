Kılıçdaroğlu'na HDP-Kandil desteği! Numan Kurtulmuş: "Milletimiz gereken cevabı 28 Mayıs'ta verecek" | Video

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ve Kandil'in destek vermesine Kurtulmuş, "Milletimiz gereken cevabı 28 Mayıs'ta verecek." ifadelerini kullandı. 28 Mayıs öncesi en büyük rakiplerinin rehavet olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "seçime gidiyoruz, sandığa gitmek çok önemli." dedi.