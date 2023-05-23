7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri öncesi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük, Kayyum'ları kaldıracağız' gibi vaatleri sık sık dile getirirken HDP/PKK kanadı ise 'İmralı'daki tecriti kaldıracağız' gibi sözlerini kamuoyunda açık etmiş ve Kılıçdaroğlu'na da söz konusu kirli planları dile getirmesi için telkinde bulunmuştu.
PKK KANALINDA KILIÇDAROĞLU TANITIMI: AÇIK AÇIK OY İSTEDİLER!
14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan PKK ve HDP 2. tur öncesi de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısını sıkça yineliyor. Hem terör örgütünden hem de siyasi kanadı HDP'den günaşırı benzer açıklamalar gelirken PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu için yapılan tanıtım ise Kandil ile işbirliğini açıkça gösterdi.
PKK'nın kanalında yapılan tanıtım, gün içinde sistematik olarak ekranlara getirilirken söz konusu yayında, "Sandığa git oy ver tek adamı gönder. 28 Mayıs hesap sorma günüdür. Demokratik bir gelecek için diktatöre geçit yok." gibi ifadeler yer aldı.
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu tanıtımı: Terör örgütünün kanalından sistematik yayın! Açık açık oy istediler
Tanıtımda, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verildiği ve 'evet' mührünün vurulduğu bir görselde yer alıyor.