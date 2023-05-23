PKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu tanıtımı: Terör örgütünün kanalından sistematik yayın! Açık açık oy istediler

PKK KANALINDA KILIÇDAROĞLU TANITIMI: AÇIK AÇIK OY İSTEDİLER!

14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan PKK ve HDP 2. tur öncesi de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi çağrısını sıkça yineliyor. Hem terör örgütünden hem de siyasi kanadı HDP'den günaşırı benzer açıklamalar gelirken PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu için yapılan tanıtım ise Kandil ile işbirliğini açıkça gösterdi.