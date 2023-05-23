PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu tanıtımı: Terör örgütünün kanalından sistematik yayın! Açık açık oy istediler

Terör örgütünün Kandil'deki yöneticilerinden 14 Mayıs seçimleri öncesi destek mesajları alan Kemal Kılıçdaroğlu için bu kez de PKK'nın televizyon kanalı devreye girdi. PKK'nın kanalı, 2. tur öncesi Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için sistematik yayın yapmaya başladı. Hazırlanan tanıtım videosunda, "Sandığa git oy ver tek adamı gönder. 28 Mayıs hesap sorma günüdür. Demokratik bir gelecek için diktatöre geçit yok." gibi ifadeler yer aldı.