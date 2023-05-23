Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sivas’ta önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Halk Buluşması programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıymetli kardeşlerim, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yol boyu sağ sol her taraf tıklım tıklım. Şu anda emniyet rakamını sizlere açıklıyorum, 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir coşkuyu yaşamamıştım. Biyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Tüm Sivaslı kardeşlerimi selamlıyorum.

Masanın etrafında olanlardan bir Sivaslı vardı değil mi? Biz hızlı tren dediğimiz zaman ne gerek var diyordu.

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