Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyasetine tepki: Gandi Kemal olarak başladı Nazi Kemal olarak bitirecek | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Halk Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü siyasetine tepki göstererek, "CHP genel başkanı, kaset kumpasıyla 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır." dedi.