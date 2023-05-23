Yuşa Övenç ve ailesine ölüm tehditleri! Kılıçdaroğlu güzellemesi ifşa olunca harekete geçtiler

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un YouTube programına katıldı. Programın formatı gereği salona sadece karşıt görüşlü kişilerin alınacağı açıklandı. Ancak programda seyirci olarak yer alan Yuşa Övenç salonda karşıt görüşlülerin çok az olduğunu daha çok CHP'lilerin bulunduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oğuzhan Uğur'un kurduğu bu tiyatronun ifşa edilmesinin ardından Uğur, Yuşa Övenç'i hedef gösterdi. Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle programdan ayrılmak zorunda kalan Övenç başta sosyal medyadan olmak üzere hakaret ve ölüm tehditlerine maruz kaldı.
ÖVENÇ HEDEF GÖSTERİLDİ CHP'LİLER, HDP'LİLER VE FETÖ'CÜLER HAREKETE GEÇTİ
Tiyatrosu ifşa olan Oğuzhan Uğur, trolleri harekete geçirdi. Sosyal medyada Yuşa Övenç'i hedef gösteren Oğuzhan Uğur'un paylaşımının ardından troller harekete geçti. CHP'liler, HDP'liler ve FETÖ'cüler Övenç'e yönelik hakaretlerde hatta ölüm tehditlerine varan paylaşımlar yapmaya başladı.
FETÖ'CÜLER DEVREDE: 28 MAYIS'TA DÖNECEĞİZ VE HESABINI SORACAĞIZ
Alçaklığın sınırını aşan ise Almanya'da yaşayan bazı FETÖ'cüler oldu. Övenç'in annesini arayan yurtdışında yaşayan FETÖ'cüler küfür ve hakaretlerde bulundu. Övenç'in abisine ise, 28 Mayıs'ta döneceğiz ve hesabını soracağız" ifadelerini kullandı. Yine aynı telefon konuşmasında "bundan sonra evinize sürekli polis gelecek, sizi rahat bırakmayacağız" gibi ifadeler kullanıldı.
EVLERİNE POLİS GÖNDERİLDİ
Yuşa Övenç'i arayan kişi, "Birazdan evinize polis yollayacağım. Daha yeni başlıyoruz" ifadelerinin ardından gecenin ilerleyen saatlerinde Yuşa Övenç ve ailesinin yaşadığı eve polis geldi ve işlem yapmak istedi. 3 kardeş ve annelerinin yaşadığı eve gelen polislere Yuşa Övenç, kendisine gelen tehdit mesajlarını gösterdi. Telefon konuşmasının kaydını da gören polisler ihbarın sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine evden ayrıldı.
FETÖ'CÜLER ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ: DEXTER'I HATIRLADIN MI?
Daha önce AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'ı da ölümle tehdit eden FETÖ'cü hesap, bu kez de Yuşa Övenç için harekete geçti. Bir seri katil dizisinin başrolü olan Dexter'a gönderme yapılan paylaşımda, "Korkunun ecele faydası yok. Dexter Morgan'ı hatırladın mı?" ifadeleri kullanıldı.
TİYATROYU İFŞA EDİNCE HEDEF ALDILAR
Yuşa Övenç yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Programa gelenlerin yüzde 90'ının CHP'li olduğunu söylemesi üzerine hedef alındığını belirten Övenç şunları söyledi:
"Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmasının başındaydı ve çok da etkili olmayan bir şey söylediği anda çok ciddi bir biçimde salonun %90'ı alkışlamaya başladı. Ben de bu durumu sosyal medyada paylaştım. Salonun CHP'lilerle dolu olduğunu belirttim. Bu da Oğuzhan Uğur'un iddia ettiği program formatına zıt bir durum. Öyle değil mi? Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra Oğuzhan Uğur "Yuşa Övenç kim sosyal medyada paylaşım yapıyormuş" dedi.
"SALONDAKİLERİN YÜZDE 90'I CHP'Lİ"
Ben de o kişinin ben olduğunu söyleyerek salondaki insanların %90'ının CHP'li olduğunu söyledim. Salonda 10-15 kişi bana hak verdi. Peşinden Oğuzhan Uğur "Evet haklısın AK Partililer gelmediği için bizde diğer partilerden adam çağırdık dedi" bunu söylerken "bu kısmın özellikle yayınlanmayacağını" söyledi. Aradan tekrar bir 10-15 dk geçti ve Oğuzhan Uğur 2. Defa "Yuşa Övenç hem tweet atıyorsun hem de canlı yayın yapıyorsun" dedi ben de bunun üzerine "tweetleri ben attım zaten kabul ettim ama yayını ben yapmıyorum" dedim. Aradan 5-10 dakika geçti görevli bir hanımefendi geldi telefonumu istedi ben de "bu telefon benim özel mülküm kimseye vermem" dedim. Aradan yine 5-10 dakika geçti yine hanımefendi geldi "canlı yayın yapmayın" dedi ben de bunun üzerine "canlı yayını ben yapmıyorum" diyerek telefonumu gösterdim.
HEDEF GÖSTERME VE TEHDİTLER BAŞLADI
Övenç sözlerini şöyle sürdürdü,
"İşler bundan sonra başladı salondaki bütün gözler bana çevriliyor, insanlar arkasını dönerek bana bakıyorlardı. Bir ara ben sağ arka çaprazıma baktığımda görevli bir hanımefendinin telefonuyla beni ya fotoğraf ya da videoya çektiğini gördüm. Göz göze gelince direkt telefonu indirdi ve yerini değiştirdi. Sonra Oğuzhan Uğur özel olarak, o anların kaydı var mı bilmiyorum varsa iyi olur, "Yuşa kardeşim kusura bakma canlı yayın yapan sen değilmişsin" dedi. Ben de "estağfirullah sorun yok" dedim. Oğuzhan Uğur programda 2-3 defa adımı verdikten sonra sosyal medyada küfür, hakaret ve tehdit almaya başladım."Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu