Yuşa Övenç ve ailesine ölüm tehditleri! Kılıçdaroğlu güzellemesi ifşa olunca harekete geçtiler

FETÖ'CÜLER ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ: DEXTER'I HATIRLADIN MI?

Daha önce AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak'ı da ölümle tehdit eden FETÖ'cü hesap, bu kez de Yuşa Övenç için harekete geçti. Bir seri katil dizisinin başrolü olan Dexter'a gönderme yapılan paylaşımda, "Korkunun ecele faydası yok. Dexter Morgan'ı hatırladın mı?" ifadeleri kullanıldı.

TİYATROYU İFŞA EDİNCE HEDEF ALDILAR

Yuşa Övenç yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Programa gelenlerin yüzde 90'ının CHP'li olduğunu söylemesi üzerine hedef alındığını belirten Övenç şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmasının başındaydı ve çok da etkili olmayan bir şey söylediği anda çok ciddi bir biçimde salonun %90'ı alkışlamaya başladı. Ben de bu durumu sosyal medyada paylaştım. Salonun CHP'lilerle dolu olduğunu belirttim. Bu da Oğuzhan Uğur'un iddia ettiği program formatına zıt bir durum. Öyle değil mi? Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra Oğuzhan Uğur "Yuşa Övenç kim sosyal medyada paylaşım yapıyormuş" dedi.