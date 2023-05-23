Oğuzhan Uğur hedef gösterdi ölüm tehditleri başladı! Kılıçdaroğlu güzellemesi ifşa olunca harekete geçtiler | Video
Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Youtube programındaki tiyatroyu ifşa eden Yuşa Övenç isimli genç Oğuzhan Uğur tarafından hedef haline getirildi. Uğur'un açıklamalarının ardından sosyal medyada harekete geçen CHP'li, HDP'li ve FETÖ'cü troller Övenç ve ailesini tehditlere başladı. Annesinin telefon numarasına varana kadar paylaşıldığını ifade eden Övenç, aldığı ölüm tehditlerini ve hakaretleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
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