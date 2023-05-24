Önder: Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği şeyler var, yerine getirmeli

Kandil'denher geçen gün cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir destek mesajı gelirken 7'li koalisyonun ortağı HDP de desteğini yineledi. HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder partisinin YouTube kanalında Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ile yapılan pazarlıkları itiraf eden Önder, "Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği bir takım şeyler var. Arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun altını çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda" dedi.Bu arada HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'na destek videosu yayınladı. HDP'nin videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz" ifadeleri kullanılırken, görüntülerde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın da aralarında olduğu teröristlerin fotoğraflarının duvarlarda asılı olduğu dikkat çekti.