TERÖR SEVİCİLİĞİNE DEVAM

Kaftancıoğlu, Sakine Cansız ile ilgili paylaşımının arkasında durduğunu belirterek terör seviciliğine devam etti. Kendisinin bir hekim olduğunu ve insan hakları savunucusu olduğunu dile getiren Kaftancıoğlu şunları söyledi.

"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması | Video

Sakine Cansız PKK'nın kurucularından biridir. Sakine Cansız, Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her şeyin esası adalettir. Hiç kimsenin infaz edilmesi, benim gibi düşünmese bile, yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değildir.