"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması | Video

PKK'nın kurucularından olan terörist Sakine Cansız'ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada "İnsanlık kaybetti" açıklaması yapan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, katıldığı bir programda bu paylaşımları hatırlatıldı. Kaftancıoğlu yaptığı skandal açıklamalarla terör seviciliğine devam etti.