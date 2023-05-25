Kandil omuz verdi Kılıçdaroğlu’nun propagandasını yapıyor

Herfırsatta terörle iltisaklandırılmaktan şikâyet eden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na birçok kez Kandil'in dağ kadrosundan destek açıklamaları geldi. Ancak Kılıçdaroğlu, cılız birkaç söylemin dışında skandal niteliğindeki desteklere hiçbir ciddi tepki göstermedi. İşte o destek açıklamalarından bazıları:PKK elebaşı Remzi Kartal: "Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir."Terör elebaşı Cemil Bayık: "Herkese çağrım AKPMHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim tarihi fırsattır. Tüm halkımız oy versin."PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan: "Millet İttifakı, AKP-MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı." "Altılı Masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız."Bese Hozat: "Diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık."PYD/YPG elebaşı Salih Müslim: "Şimdi bir fırsat gelmiştir. Gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek, intikamını bir yerde bir kişiden almış oluruz."PKK üyesi Veysel Keser: "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı."