Milli İrade Platformu’ndan Başkan Erdoğan’a tam destek

Milli İrade Platformu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri öncesi Başkan Erdoğan'a desteğini yeniledi. 'Türkiye Yüzyılı, Doğru Zaman, Doğru Adam Recep Tayyip Erdoğan' başlığı ile yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta sergilenen iradenin bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs'ta da sandığa yansıtılması gerektiğinin altı çizildi.

"HAYATTA HEMEN HER ŞEYİN KAZASI VARDIR FAKAT SANDIĞIN KAZASI YOKTUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşimiz, planımız ne varsa hepsini bir günlüğüne erteleyerek milli iradenin gücünü sandıklarda göstereceğiz. Şunu unutmamak gerekir: Hayatta hemen her şeyin kazası vardır fakat sandığın kazası yoktur. İşte bu yüzden rehavete asla kapılmayacak, sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Pazar gününe kadar çok çalışacak, pazar günü de mutlaka sandığa erkenden giderek irademizi ortaya koyacağız. Eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini temin edeceğiz

"CUMHURBAŞKANIMIZI TEKRARDAN SEÇECEĞİZ"

İnşallah 28 Mayıs günü, on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan zihniyetten ülkemizin kurtuluş günü olacaktır. Bu kurtuluş da İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşecek ve 29 Mayıs 2023 sabahına zaferle uyanacağız. Fetih şuuruyla birlikte; çağın ilerisine bir adım daha atacağız. "Güçlü Türkiye" hedefine "Gücümüze Güç Katarak" devam edeceğiz. "Doğru zaman, Doğru adam!" diyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek ve Cumhurbaşkanımızı tekrardan seçeceğiz. Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz! Gayret bizden, tevfîk ve takdir Allah'tandır. "