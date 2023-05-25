SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Artık 2 günümüz kaldı, sona geldik. Çoğu gitti azı kaldı. Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Karşımızda bizle eser ve hizmette yarışacak muhalefet ne yazık ki bulamadık. Kılıçdaroğlu beni televizyon programına davet ediyor da sen benimle ne konuşacaksın? Ortaya koyduğun bir eser yok. Okmeydanı SSK Hastanesi mi konuşacağım? Artık Kandil'den gelen talimatları yerine getirmek için onların desteğini isteyecek kadar zaafa düştün.
REHAVET UYARISI
Herhangi bir rehavet olmasa dahi benim uyarmam lazım. Teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı. Çünkü birinci turu 5 puan öne bitirdik ama bu 5 puan önde bitiriş rehavete vesile olmaması lazım.
"15 KEZ SEÇİME GİRDİN HEPSİNİ KAYBETTİN"
Güçlü Türkiye ideali ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ve eser ve hizmet anlayışı... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu noktada herhangi bir referansı var mı? 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanlığı var ellerinde buralarda eser ve hizmet anlamında ne koydunuz ortaya? 15 kez seçime girdin hepsini kaybettin. Bu millet durup dururken seni reddetmiyor.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE OLAN MÜCADELEMİZDE BİZ ÇOK ÇOK İYİ BİR KONUMA GELDİK"
Yerel yönetimde siz ortaya bir performans koyarsanız milletimiz de size merkezi yönetimde de bu başarıyı ortaya koyarlar der. Yeni yeni adımlar atmamız gerekiyor. Hepsinden öte bir terörle mücadele anlayışımız var. Terör örgütleri ile olan mücadelemizde biz çok çok iyi bir konuma geldik. Diyarbakır'ı düşünün akşam sokağa çıkamazdınız. Şimdi akşam rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bu bölgelere yatırım olmuyordu şimdi yatırım da başladı. Terör korkusu yatırımcıdan çekilince yatırımlar da geldi. Milletimiz, savunma sanayiinde Akıncı'ya, Kızıelma'ya bakacak ve buna göre adımlarını atacak.
"BİZ KAZANDIĞIMIZDA BU ÜLKEDE KİMSE KAYBETMEYECEK"
Biz kazandığımızda bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam... Turizmin en büyük yatırım dönemi bizim dönemimizde olmuştur. Mehmet Bey, başarılı bir bakanlık performansı ortaya koydu. Siyasetin doğasında rekabet var. Biz bu rekabeti her anlamda teşvik ettik. Bazı teşvik primlerini de onların önüne koyarsanız yarış başlar. 28 Mayıs'ta biz kazanırsak 85 milyonun tamamı kazanacak. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak? Kılıçdaroğlu kazanırsa, terör örgütleri kazanacak. Londra tefecileri kazanacak. ABD'li şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerinde hesap yapan olacak.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE AYNI YERDEN AYAR ALIYORLAR"
Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz. Bunların Erdoğan ile ne işi var? Erdoğan'ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için 'Erdoğan'ın kaybetmesi lazım 'diyor. Bunu aynı zamanda terör örgütleri de diyor. Demek ki terör örgütleri ile aynı yerden ayar alıyorlar. Bunlara milettimiz gereken cevabı verecektir.
"BİZ NEYİ BAŞARDIYSAK, CHP'YE RAĞMEN BAŞARDIK"
Türkiye'de parlamentoda kadın sayısını artıran parti, AK Parti'dir. En geç bayan milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında, iki fakülte mezunu. Teşkilatın kademelerinden gelmiş bir kızımız. Bunlar gençlerin temsilcisi konumunda olacak. Kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet bizim inancımızda kesinlikle yasaklanmıştır. Böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla AK Parti'de de böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Kadınlarımız toplumun yarısı. Böyle olduğu için kadınlarımızın da parlamentoda temsil edilmesi gerekiyor. Biz neyi başardıysak, CHP'ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın, samimi değiller. Kılıçdaroğlu, biz başörtüsünü özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimizde AYM'ye koştu. Şimdi inkar ediyor. Yardımcısı konumunda olan bayan, üniversite kapılarında kızlarımızın başörtüsünü çıkarıp alıyorlardı. O odalara da ikna odaları diyorlardı. İkna odaların müseccel kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti? Ben kendi kızlarımda bu sıkıntıyı yaşadım? İmam hatipli olmasına rağmen yaşadım. Arkadaşımın yanına gönderdim. İçeri almıyorlardı. Bunlar hep aynı zihniyet. Değişen hiçbir şey yok. Bunlar hep aynı tekerlemeler? Bu kızlar mezun oluyor. Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi hukukçu. Hepsinin önü açıldı. Bizim partimizde hepsi var. Kadına şiddettin yok olma noktasına bizim dönemimizde geldi. Yapamazlar, ümüğünü sıkarız. 94'te belediye başkanı olduğumdan beri otobüslerde trenlerde her yerde, 'Başörtülü olanları trenden atacaklar' dendi. Bunları hep yaşadık.
"SİNAN BEY CUMHUR İTTİFAKI'NIN PARÇASI GİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞ DURUMDA"
Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlık vesaire değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın parçası gibi çalışmalara başlamış durumda. Ben diyorum ki, biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Türk dünyasına yaklaşımda da Sinan Bey ile bunları paylaşıyoruz. Terörle mücadelede bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Türklük dünyasıyla olan münasebetler de bizim en önemli hassasiyetimizden. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Mülteciler konusu. Mülteciler konusunda da şunu söyledik, 'Suriye'nin kuzeyinde briket evler planımız var. Bu briket evleri STK'lar vasıtasıyla kuruyoruz. Katar'ın verdiği destekle de 1 milyon Suriyeli iskan edebileceğimiz adım atıldı.' 1 seneyi bulabilir bitmesi. 600 bin oralara dönüş var.
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş. Ümit Özdağ, bizden de İçişleri Bakanı olmayı istedi ve hayır yanıtını aldı.
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