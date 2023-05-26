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Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı:

Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video

26.05.2023 | 09:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. 28 Mayıs seçimleri için rehavet uyarısını yineleyen Başkan Erdoğan, "Herhangi bir rehavet olmasa dahi benim uyarmam lazım. Teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı" dedi. Başkan Erdoğan seçimden zaferle çıkması halinde tüm Türkiye'nin kazanacağının altını çizdi.

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