Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. 28 Mayıs seçimleri için rehavet uyarısını yineleyen Başkan Erdoğan, "Herhangi bir rehavet olmasa dahi benim uyarmam lazım. Teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı" dedi. Başkan Erdoğan seçimden zaferle çıkması halinde tüm Türkiye'nin kazanacağının altını çizdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Başkan Erdoğan: "28 Mayıs’ı bir şölene çevirmek istiyoruz" | Video 26.05.2023 | 09:48
03:18
Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: "Biz kazanırsak Türkiye kazanır" | Video 26.05.2023 | 09:44
07:23
02:11
Başkan Erdoğan, Memur-Sen teşkilat buluşmasına telefon ile bağlandı | Video 26.05.2023 | 08:46
01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:46
03:34
03:12
Yanan İstinyePark ve oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 25.05.2023 | 18:40
02:05
00:33
Son Dakika: İstinye Park AVM’de yangın çıktı! | Video 25.05.2023 | 18:31
51:55
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video 25.05.2023 | 18:16
03:13
03:08
04:02
Salih Tuna | Şaşmaz pusula 25.05.2023 | 17:23
01:39
Haşmet Babaoğlu | Allah korusun! 25.05.2023 | 17:20
04:11
Hasan Basri Yalçın | Son pozisyonlar 25.05.2023 | 17:12
03:44
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve Buldan aynı safta 25.05.2023 | 17:03
01:02
Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret yağdırdı | Video 25.05.2023 | 16:04
35:16
Fuat Oktay: "CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide" | Video 25.05.2023 | 14:44
05:56