AK Parti’den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler

"BİR OY TÜRKİYE YÜZYILI'NI MÜJDELER"

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Bir oydan ne olur deme, neler olmaz ki! 29 Mayıs'ta tıpkı bir fetih gibi Türkiye Yüzyılı'nı müjdeler 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da duaya Süleymaniye'de bayram namazına çağırır bizi tek bir oy. Yuva olur, aş olur, uzağı yakın eden yollar köprüler olur. Nefes veren bahçeler, göğü birleştiren limanlar, şifa dağıtan hastaneler olur vereceğin bir oy. Bizi biz yapan, yerli ve milli olan ne varsa, ne varsa bu eşsiz toprakları vatan yapan, yepyeni bir Sakarya neslini ihya eder bir oy.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'DİR, TÜRKİYE ERDOĞAN"

Yalnızca Türkiye'nin değil dünya mazlumlarının sesi olur nefesi olur. Başı dik sözü dinlenen bir lidere kendi gök kubbemizi süsleyen Ay Yıldıza eşlik eder her bir oy. Unutma bir oy tamamlar atılan adımları, kurulan o büyük hayalleri. Bayrağı yerde bırakmaz, bozar bütün oyunları, kucaklar herkesi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Erdoğan Türkiye'dir, Türkiye Erdoğan. Doğru adamla yola devam demektir bir oy.