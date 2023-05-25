AK Parti'den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs’ta tekrar sandığa gidiyor. 28 Mayıs’a sayılı günler kala partiler reklam filmleri de yayınlanmaya devam ediyor. AK Parti tarafından hazırlanan ve 28 Mayıs’ta verilecek 1 oyun önemine dikkat çekilen yeni reklam filmi büyük beğeni topladı. İşte o çarpıcı reklam filmi…