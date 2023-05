Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Sandığın telafisi yok! Nasıl olsa öndeyiz diyerek rehavete kapılmayalım

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti CHP. Ne diyor. Bırakın genarel olsa ne yazar? İt sürüleri diyor. Bunu diyen de HDP'li.

Pazartesi günü İstanbul'un Fethi. Cumartesi günü, Adnan Menderes'in çok partili döneme adımı atışı. Pazar günü de AK Parti'nin zaferi ile bunu birleştirelim diyoruz.

REHAVETE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinin sebebi işte bu. Suç üstü yakalandılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar haikatın üzerini örtemezler. Bunun için asıl sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız. Sandığın telafisi yoktur.

40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzda kadınlarımızla hep omuz omuza yürüdük. Biz buralara analarımızın hayır dualarıyla geldik. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki, Türk siyasetini 28 Şubat karanlığından kurtaran kadınlardır. 15 Temmuz gecesi, tanklara, uçaklara meydan okuyanlar kadınlardır. Tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır.

Başörtünüzden dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiğinizde sizler sabrettiniz. Kılık kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınızda ümitsizliğe kapılmadınız. Gerektiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canınız pahasına istiklal ve istikbalinize sahip çıktınız.

Bay Bay Kemal'in referansı nedir? Dün akşam Meral Hanım diyor ki, "Erdoğan batırır Kemal çıkarır." Bunlar gerçekten Rabbimizin buyrduğu gibi, gözleri var görmez, kulakları var duymaz. İşte bu yalanlara da gelin pazar günü son verelim. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık.

Eğitimde sıraların üzerine kitapları yerleştirdik. 78 adet Üniversite vardı. Bunların sayısını 200'ün üzerine çıkardık. Artık benim Iğdır'daki evladım üniversite için İstanbul'a gelmeyecek. Bulundukları yerde üniversiteye gidebilecek. Üniversite harçlarını biz kaldırık. Bu harçtan dolayı üniversite öğrencileri sürekli gösteri yapıyorlardı. Bu işi bitirdik. Bay Bay Kemal sen bu konuda üniversite öğrencilerine ne diyorsun?

45 liraydı biz göreve geldiğimizde burs. Şu an 850 lira. Lisansa farklı, lisans üstüne farklı. Biz bunların önünü açtık.

Sizlerin yürüttüğünüz mücadeleye elimizdeki imkanlarla katkı verdik. Kadınlar haklarını kullanırken, başı örtülü- başı açık ayrımını biz kaldırdık. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden 80seviyesine ulaştırdık. Ebeveynlerden birine çocuk öğretim çağına gelene kadar süreli çalışma imkanı getirdik.

Kadın kollarımız 6 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın sivil toplum kuruluşudur.

Kızlarımızın başındaki başörtüleri çekip aldılar. İkna odalarında başörtülerini çıkardılar. Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. İş hayatına kadar kadınlara her türlü zulmü yaptılar. Ne dedi Bay Bay Kemal, "bir metrelik bez parçası dedi." Bunu diyen bir adam her türlü numarayı yapar. Çünkü bunun meşrebi, mizacı her şeyi bozuk. Lafa sürekli insan hayatından başlayanlar, terör örgütlerinin dağa kaçırdığı 12 yaşındaki kız çocuklarından hiç bahsetmediler. En büyük dersi sana Diyarbakır anneleri verecek.

PKK'sından, MLKP'sine bu alçaklara çiçek çocuk mualemesi yaptılar.

Bu bayat numaraları inşallah hanım kardeşlerim pazar günü çöpe atacak çöpe.